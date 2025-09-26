Внаслідок російських обстрілів на Харківщині поранені двоє людей

25 вересня внаслідок російських обстрілів Харківської області поранення отримали двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 25 вересня російські війська атакували з артилерії с. Новоосинове Купʼянського району. Внаслідок обстрілу поранення отримав 51-річний чоловік, його шпиталізували. Також у населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

Згодом збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Бугаї Другі у Золочівській громаді. За попередніми даними, по громаді ворог застосував чотири КАБи, внаслідок чого поранена 59-річна жінка та були пошкоджені домоволодіння.

За процесуального керівництва Купʼянської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).