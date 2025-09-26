Російський дрон атакував торгівельний центр у Харкові. Є постраждалі

У Харкові російський БпЛА "молнія" атакувала інфраструктуру у Київському районі міста. Відомо про постраждалих.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
За даними ОВА, кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до 4 осіб.
"Підтверджено удар по Київському району, по даху одного з торгівельних центрів", — написав він.
Пізніше стало відомо, що унаслідок атаки троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу.
Також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.
- Під час евакуаційних заходів на Куп'янщині Харківської області екіпаж поліції потрапив під ворожий обстріл. Унаслідок атаки поранень зазнали четверо поліцейських.