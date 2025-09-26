Російський дрон атакував торгівельний центр у Харкові. Є постраждалі

У Харкові російський БпЛА "молнія" атакувала інфраструктуру у Київському районі міста. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

За даними ОВА, кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до 4 осіб.

"Підтверджено удар по Київському району, по даху одного з торгівельних центрів", — написав він.

Пізніше стало відомо, що унаслідок атаки троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.