На Харківщині екіпаж поліції потрапив під ворожий обстріл під час евакуації цивільних

Під час евакуаційних заходів на Куп'янщині Харківської області екіпаж поліції потрапив під ворожий обстріл. Унаслідок атаки поранень зазнали четверо поліцейських.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"26 вересня 2025 року під час здійснення обов’язкових евакуаційних заходів на території Кіндрашівської сільської громади Куп’янського району Харківської області поліцейські потрапили під ворожий обстріл", — ідеться у повідомленні.

Ворожий FPV-дрон влучив у дорожнє покриття поряд зі службовим автомобілем правоохоронців. Унаслідок вибуху четверо поліцейських отримали поранення. Пошкоджене службове авто.

Постраждалих госпіталізували до медичного закладу, їм надано первинну медичну допомогу.

"Поліція Харківщини продовжує евакуацію населення з прифронтових населених пунктів попри постійні ворожі обстріли та небезпеку для життя правоохоронців. Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102", — наголошують у поліції.