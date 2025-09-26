На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних

Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних

Ударів зазнали 10 населених пунктів.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних
Фото: Новинарня

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, у с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік; у с. Бугаї Другі Золочівської громади постраждала 59-річна жінка.

Крім того, до медиків звернулася 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп'янськ 15 вересня.

Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (м. Куп'янськ), цивільне підприємство (сел. Приколотне), автомобіль, цивільне підприємство (с. Малий Бурлук);
  • у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди (с. Бугаї Другі, с. Перовське, с. Івашки).

Відновили електропостачання всім побутовим абонентам після ворожого обстрілу Харкова 23 вересня. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей.

Залишилося 86 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 4563 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies