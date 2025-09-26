На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали двоє цивільних, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Так, у с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік; у с. Бугаї Другі Золочівської громади постраждала 59-річна жінка.
Крім того, до медиків звернулася 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп'янськ 15 вересня.
Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 4 fpv-дрони;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине);
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (м. Куп'янськ), цивільне підприємство (сел. Приколотне), автомобіль, цивільне підприємство (с. Малий Бурлук);
- у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди (с. Бугаї Другі, с. Перовське, с. Івашки).
Відновили електропостачання всім побутовим абонентам після ворожого обстрілу Харкова 23 вересня.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей.
Залишилося 86 людей.
Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 4563 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.