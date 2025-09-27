РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінницької області

У ніч на 27 вересня російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Вінницької області. Постраждалих немає.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру. Також унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

За останніми даними постраждалих, травмованих немає.

Фото: ДСНС України

"Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено. Без електропостачання залишається один житловий будинок. Над його відновленням працюють відповідні служби", — ідеться у повідомленні.