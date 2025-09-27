Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Упродовж доби росіяни здійснили 519 ударів по Запорізькій області, є поранена

Пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури.

Упродовж доби росіяни здійснили 519 ударів по Запорізькій області, є поранена
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали 519 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ударів одна людина поранена.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили п’ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Успенівці, Новоандріївці та Білогір’ю. 

324 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку Чарівне, Білогір’я, Рівнопілля. 

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Плавнів, Новоандріївки, Білогір’я. 

186 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір’я.

Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

  • Уночі ворог здійснив обстріл Вінницької області. Відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
