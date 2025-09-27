Упродовж доби росіяни здійснили 519 ударів по Запорізькій області, є поранена

Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

186 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір’я.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Плавнів, Новоандріївки, Білогір’я.

Війська РФ здійснили п’ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Успенівці, Новоандріївці та Білогір’ю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали 519 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ударів одна людина поранена.

