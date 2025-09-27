Ворог обстріляв Харківщину: шестеро поранених, пошкоджені будинки та інфраструктура

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та семи населеним пунктам області. Внаслідок обстрілів поранення отримали шестеро цивільних.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові унаслідок російських обстрілів постраждали дві жінки віком 48 років, а також 40-річна та 63-річна жінки. У селищі Білий Колодязь Вовчанської громади поранені 59-річний чоловік та 83-річна жінка.

Ворог застосовував різні типи озброєння: 6 керованих авіаційних бомб (КАБ); 1 ударний дрон «Герань-2»; 2 БпЛА «Ланцет»; 2 БпЛА «Молнія»; 3 FPV-дрони; 3 дрони невстановленого типу.

Унаслідок ворожих атак стали значні руйнування цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено магазин та міський автобус.

У Харківському районі — цивільне підприємство в Мерефі.

У Куп'янському районі — приватний будинок у Куп'янську та автомобіль у селі Осиново.

В Ізюмському районі — екскаватор у Кам'янці та електромережі в Шебелинці.

У Чугуївському районі — 10 приватних будинків у Білому Колодязі та вантажівку у Печенігах.

У Богодухівському районі — приватний будинок у селі Івашки.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 166 людей, залишаються 68 осіб. Від початку роботи пункту зареєстровано 4729 переселенців.