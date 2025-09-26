У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Росіяни атакували село Білий Колодязь на Харківщині

Поранень зазнали троє людей.

Росіяни атакували село Білий Колодязь на Харківщині
Фото: ДСНС Харківської області

Російські окупанти атакували село Білий Колодязь Вовчанської громади Харківщини. Постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Попередньо, окупанти завдали удару по селу Білий Колодязь керованою авіабомбою. 

Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє людей: 59-річний чоловік і 83-річна жінка. У постраждалих — вибухові поранення, їх госпіталізують.

Також у селі пошкоджено приватний будинок.
