Росіяни атакували село Білий Колодязь на Харківщині

Також у селі пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє людей: 59-річний чоловік і 83-річна жінка. У постраждалих — вибухові поранення, їх госпіталізують.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

