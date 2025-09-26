Росіяни атакували село Білий Колодязь на Харківщині

Російські окупанти атакували село Білий Колодязь Вовчанської громади Харківщини. Постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, окупанти завдали удару по селу Білий Колодязь керованою авіабомбою.
Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє людей: 59-річний чоловік і 83-річна жінка. У постраждалих — вибухові поранення, їх госпіталізують.
Також у селі пошкоджено приватний будинок.
- Під час евакуаційних заходів на Куп'янщині Харківської області екіпаж поліції потрапив під ворожий обстріл. Унаслідок атаки поранень зазнали четверо поліцейських.