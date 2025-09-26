На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у розкраданні та зловживаннях

викриття підозрюваних у розкраданнях на Кіровоградщині

За останню добу прокурори разом із правоохоронцями Кіровоградщини оголосили про підозру 18 особам – серед них посадовці громад, депутати місцевих рад, директори підприємств, підрядники та постачальники.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Їм інкримінують розкрадання, зловживання владою, незаконний видобуток корисних копалин, шахрайство, службове підроблення та недостовірне декларування.

Так, посадовець «Оникіївського лісгоспу» допустив незаконну вирубку 225 дерев у заповідній зоні. Шкоду оцінюють у 5 млн грн.

Колишній начальник відділу архітектури Знам’янської РДА видав будівельні паспорти без підстав, що дало можливість фізичній особі незаконно отримати компенсацію у розмірі 17,4 млн грн.

Директор одного з товариств і підрядники під час ремонту дороги в смт Устинівка завищили вартість робіт; збитки сягають– 1,6 млн грн.

Кетрисанівський сільський голова організував виплату зарплат без законних підстав на 3,5 млн грн.

Також викрили підприємців, які постачали пісок та вугілля закладам освіти і держпідприємствам за завищеними цінами. Держава втратила понад 2,7 млн грн.

Директор ТОВ привласнив 77 тонн насіння соняшника на суму 774 тис. грн, яке належало закладу освіти.

Виконувач обов’язків директора релокованої з Луганщини лікарні закупив обладнання за завищеними цінами, збитки – 438 тис. грн.

Директор приватного товариства привласнив кошти під час ремонту будівлі лікарні в Олександрії, завдавши шкоди на 180 тис. грн.

В іншій справі фігурує депутат Надлацької сільради, котрий приховав у декларації майно на 4,4 млн грн.

Загальна сума встановлених збитків та незадекларованого майна у цих провадженнях становить майже 80 млн грн.

Прокурори та слідчі готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, накладення арештів на їхнє майно та відсторонення від посад.