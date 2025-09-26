На Кіровоградщині викрили незаконний видобуток копалин. Збитки – 43 млн грн

На Кіровоградщині викрили незаконний видобуток 42 тис тонн гірської породи – мігматиту. Збитки довкіллю оцінюють у 43 млн гривень.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора та в Нацполіції.

Загалом прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру директору, головному інженеру та маркшейдеру гірничовидобувного товариства.

Директора ПАТ підозрюють у тому, що він налагодив незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території Гайворонського родовища. У період, коли спецдозвіл на користування надрами був призупинений, він продовжував видобувати гірську породу в промислових масштабах.

Загалом так видобули 42 тис. тонн корисних копалин у межах родовища в Голованівському районі, чим завдали 43 млн гривень збитків довкіллю. Точну суму встановлять у ході слідства.

Надалі фігуранти перероблювали отриману гірську масу на щебінь різних фракцій і реалізовували його перевіреним приватним підприємствам.

У поліції кажуть, що протягом 2019 року ділки незаконно видобули 14,6 тис. кубічних метрів гірської породи, близької до граніту.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної групи повідомили підозру в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.