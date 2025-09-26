На Хмельниччині двох осіб підозрюють у вимаганні грошей за переведення військового в тил

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом прикордонникам, яких підозрюють у вимаганні хабара за переведення колеги із бойового підрозділу до тилової частини.
Про це повідомили у ДПСУ та ДБР.
Прикордонник, який проходив службу на Сумщині, змушений був перевестися до тилового підрозділу за станом здоров’я. Для "вирішення питання" йому порадили звернутися до підполковника його ж напрямку служби. Посадовець попросив за організацію переводу 5,5 тис. доларів США. Своєю чергою прикордонник одразу повідомив про "пропозицію" працівникам внутрішньої безпеки ДПСУ.
Згодом підполковник сказав, що нібито підшукав посаду в Житомирі. Для передачі коштів він залучив посередника, який у той час також перебував на сході.
19 вересня 2025 року слідчі ДБР затримали посередника під час отримання грошей.
Наразі підполковнику та його спільнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
За рішенням суду їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 181 тис. грн.
У ході досудового розслідування правову кваліфікацію справи можуть змінити. Також перевіряють можлива причетність інших посадових осіб до оборудки.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна.
- Нещодавно у Харкові викрили посадовців ВЛК, які за хабарі "переводили" військових із бойових частин у тил.