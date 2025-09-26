Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
На Хмельниччині двох осіб підозрюють у вимаганні грошей за переведення військового в тил

Ціна такої "послуги" становила 5500 доларів.

На Хмельниччині двох осіб підозрюють у вимаганні грошей за переведення військового в тил
Один із затриманих підозрюваних
Фото: ДПСУ

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом прикордонникам, яких підозрюють у вимаганні хабара за переведення колеги із бойового підрозділу до тилової частини.

Про це повідомили у ДПСУ та ДБР

Прикордонник, який проходив службу на Сумщині, змушений був перевестися до тилового підрозділу за станом здоров’я. Для "вирішення питання" йому порадили звернутися до підполковника його ж напрямку служби. Посадовець попросив за організацію переводу 5,5 тис. доларів США. Своєю чергою  прикордонник одразу повідомив про "пропозицію" працівникам внутрішньої безпеки ДПСУ.

Згодом підполковник сказав, що нібито підшукав посаду в Житомирі. Для передачі коштів він залучив посередника, який у той час також перебував на сході. 

19 вересня 2025 року слідчі ДБР затримали посередника під час отримання грошей. 

Вилучені гроші
Фото: ДПСУ
Вилучені гроші

Наразі підполковнику та його спільнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За рішенням суду їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 181 тис. грн.

У ході досудового розслідування правову кваліфікацію справи можуть змінити. Також перевіряють можлива причетність інших посадових осіб до оборудки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна.

  • Нещодавно у Харкові викрили посадовців ВЛК, які за хабарі "переводили" військових із бойових частин у тил.
﻿
