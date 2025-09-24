Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаПраво

Це один із найбільших викритих корупційних кейсів на Черкащині за останні роки.

Корупція та зловживання: на Черкащині викрили масштабні схеми на понад 332 млн грн
Фото: ОГП

Правоохоронці викрили масштабні схеми корупції та зловживань у Черкаській області. Під час останнього етапу спецоперації повідомлено про підозру 9 особам та задокументовано збитки на понад 332 млн грн, а також 1,5 млн грн хабарів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних у масштабних корупційних схемах – депутат місцевої ради, посадові особи підприємств та освітніх закладів, медичний фахівець та навіть жінка, яка видавала себе за юриста.

Фото: ОГП

В ОГП зазначають, що це другий масштабний етап розслідування. На попередньому було задокументовано 260 млн грн збитків і повідомлено про підозру 20 фігурантам.

Корупція та незаконні "послуги" для призовників

За даними слідства, мешканка Умані, прикриваючись юридичною консультацією, організувала надання протиправних "послуг" для чоловіків призовного віку. Серед них:

  • повернення військово-облікових документів,
  • постановка на військовий облік,
  • припинення розшуку ухилянтів,
  • уникнення мобілізації,
  • оформлення самовільного залишення військових частин.

Встановлено факти вимагання та отримання хабарів на суму 34 тис. доларів.

Окрім того, заступник декана педагогічного університету вимагав 37 тис. грн за вплив на рішення щодо складання студентами іспитів та заліків.

Порушення у сфері довкілля та земельних відносин

Двоє працівників місцевого підприємства, зокрема директор підрозділу, організували незаконний видобуток вторинних каолінів — корисних копалин загальнодержавного значення. Збитки державі склали 189 млн грн.

Житель Умані самовільно захопив земельну ділянку площею 0,016 га, що належить громаді міста, та збудував на ній 8 господарських споруд. Завдано шкоди на 2 млн грн.

Фото: ОГП

Розтрата бюджетних коштів

Посадовиця Черкаської міської інфекційної лікарні закупила медичні вироби за завищеними цінами, чим спричинила збитки на 299 тис. грн.

Директор регіонального центру профосвіти, який також є депутатом Мокрокалигірської ОТГ, закупив кухонне обладнання з переплатою, завдавши державному бюджету збитків на 2,39 млн грн.

Зловживання у сфері газопостачання

Колишній та чинний керівники акціонерного товариства організували несанкціонований відбір 6,7 млн м³ природного газу, чим завдали збитків на 138,59 млн грн.

Кримінальні провадження та запобіжні заходи

Фото: ОГП

Залежно від вчинених злочинів підозрюваним інкримінують статті 191, 197-1, 240, 364-1, 369-2 Кримінального кодексу України — від розтрати та незаконного видобутку до корупційних дій та зловживання службовими повноваженнями.

Наразі готуються клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів, а також відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Це один із найбільших викритих корупційних кейсів на Черкащині за останні роки, який охоплює одразу кілька сфер: охорону здоров’я, освіту, довкілля та енергетику.
