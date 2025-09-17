«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
На 8 років засудили колаборанта з Херсонщини, який переховувався від слідства

Його затримали у червні цього року. 

На 8 років засудили колаборанта з Херсонщини, який переховувався від слідства
Фото: З відкритих джерел

Ексначальник чергової варти відділу охорони ДУ "Північна виправна колонія (№90)" проведе 8 років за ґратами за співпрацю з окупантами.

Про це повідомили у ДБР.

Вирок винесли за добровільну роботу на росіян після тимчасової окупації Херсона у 2022 році. Протягом 5 місяців чоловік сумлінно виконував усі вказівки окупантів, допомагаючи при створенні та функціонуванні псевдоколонії, в якій утримували та катували громадян з проукраїнською позицією.

Після звільнення міста посадовець намагався переховуватися від слідства у районі проведення активних бойових дій. Йому заочно повідомили про підозру, а 26 червня 2025 року затримали на Херсонщині.

Згодом фігурант визнав свою провину та надав інформацію, яка може бути корисною для розслідування інших злочинів. Херсонський міський суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).
