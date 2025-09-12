САП вимагає конфіскувати у Головного санітарного лікаря України дві будинки і землю

Прокурор просить антикорсуд визнати необґрунтованими активи посадовця на суму більше 3,2 млн грн та стягнути їх в дохід держави. Йдеться про цивільну конфіскацію.

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом до заступника міністра охорони здоров’я України - Головного санітарного лікаря України через необгрунтовані активи на 3,2 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі антикорупційної прокуратури.

Прокурор просить суд визнати необґрунтованими активи посадовця на суму більше 3,2 млн грн та стягнути їх в дохід держави. Йдеться про цивільну конфіскацію.

Зазначимо, посаду Головного санітарного лікаря України зараз обіймає Ігор Кузін.

Слідство встановило, що у 2021–2022 роках посадовець придбав дві земельні ділянки та два житлові будинки в Київській області. Перевірка його доходів і витрат показала, що він не міг отримати ці активи за рахунок законних доходів.

Відтак прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави.

Вищий антикорсуд за заявою прокурора наклав арешт на активи, які є предметом спору.