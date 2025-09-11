Екскерівника “Львівської залізниці” підозрюють у зловживанні на понад 31 млн грн

Посадовець дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії приватні локомотиви.

Фото: З відкритих джерел

Працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому керівнику “Львівської залізниці” у зловживанні на понад 31 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва АТ «Укрзалізниця» та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії рухомий склад – приватні локомотиви. Це відбувалося всупереч вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України.

Унаслідок таких дій АТ “Укрзалізниця” недоотримала провізну плату на суму 31,1 млн грн, що суттєво вдарило по фінансових інтересах держави.

Дії колишнього керівника кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.