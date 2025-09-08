Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
ГоловнаПраво

Cудитимуть лікарку з Житомира, яка брала хабарі за оформлення інвалідності

Після ліквідації МСЕК вона фактично виконувала ключову роль у процедурі встановлення інвалідності.

Cудитимуть лікарку з Житомира, яка брала хабарі за оформлення інвалідності

Працівники ДБР за сприяння Національної поліції завершили досудове розслідування щодо лікарки-невролога однієї з лікарень Житомира, яка брала гроші за оформлення інвалідності.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Після ліквідації МСЕК вона фактично виконувала ключову роль у процедурі встановлення інвалідності.

З березня 2025 року медикиня систематично отримувала неправомірну вигоду від пацієнтів, які проходили обстеження для оформлення інвалідності. Залежно від віку, статі та попередніх висновків, вона обіцяла пришвидшити бюрократичні процедури. За свої “послуги” вимагала до 600 доларів США з людини. При цьому більшість пацієнтів дійсно мали захворювання, які відповідали критеріям для встановлення групи.

Злочинну діяльність викрито у липні 2025 року, коли лікарці повідомили про підозру в іншому кримінальному провадженні. 

Там досліджуються факти сприяння у виготовленні фіктивних медичних документів та незаконному оформленні груп інвалідності чоловікам призовного віку, отримання неправомірної вигоди службовими особами та зловживання службовим становищем.

Після розголошення інформації у медіа, до правоохоронців звернулися кілька осіб, які дали свідчення щодо корупційних дій в медичній установі та, зокрема, вищезгаданої лікарки.

Фігурантка вже не бере участь у присвоєнні груп інвалідності.

Жінка обвинувачується за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Крім того, в ході розслідування було викрито і медсестру медзакладу, яка передавала кошти лікарям від пацієнтів – її обвинувачують за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 369 КК (пособництво в пропозиції та надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає, дії з використанням службового становища).

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

На Дніпропетровщині викрили двох військовослужбовців, які надали фіктивні довідки про нібито тяжкі хвороби родичів. Слідство встановило, що довідки, на підставі яких вони отримали право на звільнення, медичними закладами не видавалися та є підробленими.
