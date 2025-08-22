На Дніпропетровщині викрили двох військовослужбовців, які надали фіктивні довідки про нібито тяжкі хвороби родичів

Слідство встановило, що довідки, на підставі яких вони отримали право на звільнення, медичними закладами не видавалися та є підробленими.

На Дніпропетровщині викрили чергові факти ухилення від військової служби - військові з частин, дислокованих в області, надавали фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів для звільнення із війська.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зокрема, водій-санітар евакуаційного відділення подав рапорт командуванню, у якому вказав на необхідність догляду за тяжкохворою матір’ю. На підтвердження цього він надав копії підробленого медичного акту, де зазначалося про наявність у неї другої групи інвалідності. При звільненні зі служби йому було нараховано виплати на суму близько 100 тис. грн.

Аналогічну схему застосував зв’язківець іншої військової частини, який підготував фіктивні документи про другу групу інвалідності у батька. Внаслідок цього при звільненні він незаконно отримав майже 130 тис. грн.

Слідство встановило, що довідки, на підставі яких військові отримали право на звільнення, медичними закладами не видавалися та є підробленими.

Обом повідомлено про підозру у шахрайстві та в ухиленні військовослужбовця від виконання обов’язків військової служби (ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 409 КК України). Санкції зазначених статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

"ДБР наголошує, що ухилення від військової служби в умовах воєнного стану є тяжким злочином, який несе загрозу обороноздатності держави. Кожен подібний випадок буде ретельно перевірено, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.