“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаПраво

Судитимуть двох військових, які організовували втечі “ухилянтів” за кордон

Правоохоронці затримали зловмисників у Києві та Сумах, одразу після підтвердження “контракту” на перевезення чоловіків призовного віку до кордону з Молдовою.

Судитимуть двох військових, які організовували втечі “ухилянтів” за кордон
Фото: З відкритих джерел

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців, які вирішили підзаробити на організації втечі “ухилянтів” за кордон.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Два знайомих з дитинства військовослужбовця, які проходять службу у різних частинах Київщини, вирішили організувати бізнес на незаконному переправленні чоловіків через кордон.

Вони розмістили оголошення на сайті в Інтернеті з пропозицією чоловікам нелегально виїхати з країни. Зловмисники обіцяли довезти “клієнтів” до певної точки поблизу кордону та показати у якому саме місці його можна безперешкодно перетнути пішки. За свої “послуги” ділки встановили ціну у 8 тис. доларів США за переправлення однієї людини.

Правоохоронці затримали зловмисників у Києві та Сумах, одразу після підтвердження “контракту” на перевезення чоловіків призовного віку до кордону з Республікою Молдова.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою).

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies