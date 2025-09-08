Судитимуть двох військових, які організовували втечі “ухилянтів” за кордон

Правоохоронці затримали зловмисників у Києві та Сумах, одразу після підтвердження “контракту” на перевезення чоловіків призовного віку до кордону з Молдовою.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців, які вирішили підзаробити на організації втечі “ухилянтів” за кордон.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Два знайомих з дитинства військовослужбовця, які проходять службу у різних частинах Київщини, вирішили організувати бізнес на незаконному переправленні чоловіків через кордон.

Вони розмістили оголошення на сайті в Інтернеті з пропозицією чоловікам нелегально виїхати з країни. Зловмисники обіцяли довезти “клієнтів” до певної точки поблизу кордону та показати у якому саме місці його можна безперешкодно перетнути пішки. За свої “послуги” ділки встановили ціну у 8 тис. доларів США за переправлення однієї людини.

Правоохоронці затримали зловмисників у Києві та Сумах, одразу після підтвердження “контракту” на перевезення чоловіків призовного віку до кордону з Республікою Молдова.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою).

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.