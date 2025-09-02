Поліцейського з Києва підозрюють у перевезенні “ухилянтів” до кордону під виглядом спецпризначенців

Правоохоронець перевозив “клієнтів” зі столиці Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією.

Працівники ДБР повідомили про підозру старшому інспектору столичної поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з країни.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Правоохоронець перевозив “клієнтів” із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією. Коштувала така послуга 6 тисяч євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також “була найнята” організаторами оборудки.

Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі. У разі зупинки, він предʼявляв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

23 серпня п’ятьох військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронець, у свою чергу, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

На Закарпатті правоохоронці викрили 24-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення людей до Румунії.