Повідомили про підозру львів'янину, який ввозив авто начебто для ЗСУ і продавав їх

Львів'янин ввозив авто начебто для ЗСУ і продавав їх

На Львівщині викрили схему перепродажу автомобілів, завезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України. Всього йдеться про 19 транспортних засобів вартістю понад 2 млн грн.

Як повідомили у облпрокуратурі та Бюро економічної безпеки, упродовж 2024 року 33-річний львів’янин ввозив автомобілі з Польщі. Аби уникнути сплати митних платежів, у документах зазначалось, що машини призначені для ЗСУ.

Фото: Львівська облпрокуратура Контрабандні автомобілі

Чоловік підшукував автівки на іноземних інтернет-майданчиках. Для безпосереднього переміщення транспорту через митницю від залучав своїх знайомих та родичів, які не знали про його плани.

За документами автомобілі ввозились як гуманітарна допомога – з використанням реквізитів низки благодійних організацій. Чоловік запевняв керівників цих організацій, що автівки будуть передані на потреби ЗСУ. Проте насправді, всупереч їх цільовому призначенню, підозрюваний продавав їх стороннім особам, які не мали відношення до війська.

Частину ввезених авто він продавав за готівку на платформах онлайн оголошень та у Telegram-каналах. Іншу частину розбирали на запчастини для подальшого продажу.

Львів’янин встиг легалізувати частину коштів, отриманих від незаконного бізнесу – купив 2 автомобілі для особистого використання. Загалом виявили та вилучили 12 автівок.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України).

Слідство триває.