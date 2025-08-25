"Смотрящий" взяв на себе основну функцію накопичення, утримання та розподілу грошей “спільної каси” кримінального світу.

На Одещині правоохоронні органи викрили та припинили злочинний вплив “злочинного наглядача Бесарабії”, повідомили в Офісі генпрокурора.

Як з'ясувало слідство, коли у 2023 році попередній неформальний лідер кримінального середовища у місті Ізмаїл Одеської області виїхав за кордон, цей мешканець міста вирішив зайняти його місце.

Він взяв на себе основну функцію накопичення, утримання та розподілу грошей “спільної каси” кримінального світу. Також до функціоналу “куратора” входило: стежити за дотриманням неофіційних норм злочинного середовища іншими представниками, вирішувати, як старший, конфлікти між “своїми”.

“Діяв зловмисник обережно. Керував, організовував, але цілеспрямовано виконавцем протиправних дій не виступав. Із часом свій злочинний вплив, крім міста Ізмаїл, підозрюваний поширив на Ізмаїльський та Болградський райони”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Крім того, у вересні 2024 року неформальний лідер криміналітету залучив ще трьох спільників та організував підпільне казино для незаконних азартних ігор в покер. Прийти пограти могли не всі, а лише за рекомендацію “своїх”. Для цього орендували та відремонтували приміщення в Ізмаїлі, забезпечили установку вентиляції та живлення, придбали столи, карти, фішки.

Дохід від незаконного покерного залу організатор розподіляв частково між співучасниками, а частина йшла на наповнення тіньової каси кримінального світу. За одну ніч дохід грального закладу міг складати 1,2 млн грн. Під час обшуків також вилучили техніку, чорнову бухгалтерію, 22 тис доларів США, 60 тис грн та 5,6 тис євро.

Раніше організатор покерного клубу вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Нині в межах двох кримінальних проваджень він має статус обвинуваченого. У різних справах загалом йому пред’явлено обвинувачення у хуліганстві із застосуванням зброї, умисному тілесному ушкодженні, грабежі, вчиненому з насильством, та розбої за обтяжуючих обставин (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України).

“Близько року правоохоронці документували цей злочин, збираючи беззаперечні докази розповсюдження злочинного впливу і координації злочинної діяльності інших осіб”, ‒ додали у прокуроратурі.

За клопотанням прокуратури 31-річного чоловіка судом 23 серпня взято під варту без права на заставу. Йому інкримінують умисне встановлення та поширення злочинного впливу та організацію незаконних азартних ігор (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України). Крім того, встановлено причетність до організації та проведення азартних ігор ще трьох співучасників (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України). Особам вже повідомлено про підозру.

Правоохоронні органи Одещини продовжують працювати над притягненням до кримінальної відповідальності злочинної мережі посібників, на яких розповсюдив свій вплив “куратор”.