Служба безпеки запобігла новим спробам російських військ зайти в тил Сил оборони на півдні України.

СБУ затримала російського агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя Херсонщини, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Служба безпеки запобігла новим спробам російських військ зайти в тил Сил оборони на півдні України. За результатами дій на випередження у Херсоні затримано ворожого агента, який готував прорив росіян. Для цього фігурант мав зібрати розвіддані про територію у прибережній зоні та систему охорони оборонних обʼєктів, розташованих поблизу Дніпра.

Після отримання цих даних окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію.

Далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угруповання Росії з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Ворожим агентом, який мав розвідати ці дані, виявився 37-річний херсонець, що потрапив у поле зору російського гру, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Під час збору даних він обходив прибережну територію, де фіксував локації Сил оборони. Крім того, чоловік випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торговельних закладах.

Кіберфахівці СБУ покроково задокументували розвідактивність російського агента і затримали його за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.