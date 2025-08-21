На Вінничині оголосили 19 підозр посадовцям та підприємцям через 37 мільйонів гривень збитків

Підозри оголосили через привласнення грошей, службову недбалість, махінації із майном та землею.

У Вінницькій області оголосили 19 підозр посадовцям та підприємцям через 37 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко та Офіс генпрокурора.

"Розтрата і привласнення бюджетних коштів, махінації з майном, земельний дерибан та службова недбалість", – написав він у телеграмі.

Розтрата та заволодіння бюджетними коштами

начальник відділу з питань управління комунальною власністю Калинівської міської ради , підрядник (ФОП) та особа, що здійснювала технагляд (ФОП) розтратили та привласнили бюджетні кошти під час капітального ремонту дорожнього покриття на суму 1,1 млн грн;

, підрядник (ФОП) та особа, що здійснювала технагляд (ФОП) розтратили та привласнили бюджетні кошти під час капітального ремонту дорожнього покриття на суму 1,1 млн грн; начальник Управління праці та соцзахисту населення та начальник відділу бухобліку Жмеринської міської ради привласнили бюджетні кошти при виплаті заробітної плати непрацюючим робітникам на суму 683 тис. грн;

привласнили бюджетні кошти при виплаті заробітної плати непрацюючим робітникам на суму 683 тис. грн; директор ТОВ «Жил Сіті Буд» заволодів бюджетними коштами, виділеними на утеплення будинків у м. Ладижин, у сумі майже 800 тис. грн;

заволодів бюджетними коштами, виділеними на утеплення будинків у м. Ладижин, у сумі майже 800 тис. грн; колишній начальник ГУ ДСНС України в області розтратив бюджетні кошти при закупівлі 790 комплектів РХБ-захисту неналежної якості на загальну суму 6,3 млн грн;

в області розтратив бюджетні кошти при закупівлі 790 комплектів РХБ-захисту неналежної якості на загальну суму 6,3 млн грн; підрядник (ФОП) та організатор привласнили бюджетні кошти при проведенні будівельних робіт на суму 1,5 млн грн;

привласнили бюджетні кошти при проведенні будівельних робіт на суму 1,5 млн грн; головний адміністратор центру обслуговування клієнтів ТОВ «Енера Вінниця» допустив службову недбалість при відшкодуванні компенсації постачальникам електроенергії на суму 1,4 млн грн;

допустив службову недбалість при відшкодуванні компенсації постачальникам електроенергії на суму 1,4 млн грн; уповноважена особа з публічних закупівель комунального навчального закладу КЗ «Жмеринський ліцей № 1» розтратила бюджетні кошти при закупівлі товарів за завищеними цінами на суму 298 тис. грн;

розтратила бюджетні кошти при закупівлі товарів за завищеними цінами на суму 298 тис. грн; бухгалтер КУ «Центр надання соціальних послуг», КЗ «Місцева пожежна охорона» Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського району привласнила 420 тис. грн бюджетних коштів.

Фото: Офіс генпрокурора На Вінничині оголосили 19 підозр посадовцям

Заволодіння землями та комунальним майном

державний реєстратор виконкому Чечельницької селищної ради незаконно зареєстрував право власності на нежитлову будівлю комунальної власності смт Літин, що перебуває в комунальній власності обласної ради на суму 11,5 млн грн;

незаконно зареєстрував право власності на нежитлову будівлю комунальної власності смт Літин, що перебуває в комунальній власності обласної ради на суму 11,5 млн грн; колишній голова сільської ради зловживав службовим становищем та підробив документи про виділення 38 земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею понад 29 га вартістю 8,4 млн грн;

зловживав службовим становищем та підробив документи про виділення 38 земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею понад 29 га вартістю 8,4 млн грн; державний реєстратор Томашпільської РДА незаконно зареєстрував право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на суму 484 тис. грн;

незаконно зареєстрував право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на суму 484 тис. грн; головний бухгалтер Нападівської сільської ради протизаконно занизила вартість та підробила необхідні документи для продажу об’єкту нерухомого майна комунальної форми власності за заниженою на 351 тис. грн вартістю.

Крім того викрили майстра лісу ДП «Гайсинський лісгосп» у службовій недбалості при охороні лісових ресурсів, що призвела до незаконної вирубки лісу. Завдано шкоду довкіллю на суму 2,7 млн грн.

Також повідомили про викриття двох інспекторів АТ «Вінницяобленерго» у крадіжці електроенергії на загальну суму 900 тис. грн через несанкціоноване втручання до систем обліку.

Дії підозрюваних кваліфікували за ст. 28 ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 2, 4 ст. 246 , ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 4, 5, ст.191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст.367, ч. 3 ст. 368 КК України. ч. 3 ст. 365-2

Підготовлені клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.