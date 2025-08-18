Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаПраво

У Києві під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка, відкрито провадження

Під час зняття гіпсу дитині стало зле, вона померла після трьох годин в реанімації.

У лікарні Києва під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка, поліція столиці відкрила кримінальне провадження, повідомили у правоохоронному органі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, близько півроку тому малолітня зламала руку, у зв’язку з чим виникла необхідність фіксації перелому за допомогою металевої спиці. Нещодавно дівчина знов травмувалась, тож була запланована повторна операція. 

Відтак вчора, перебуваючи у приміщенні лікарні в Оболонському районі, під час зняття гіпсу малолітній пацієнтці стало зле, внаслідок чого лікарями було введено ряд медичних препаратів для стабілізації її стану. Попри це, стан дитини погіршувався й проведені упродовж майже трьох годин реанімаційні заходи не допомогли, дівчинка померла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, ювенальні інспектори та судово-медичний експерт. Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять причину смерті малолітньої та якість наданих медичними працівниками послуг. 

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
﻿
