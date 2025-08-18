КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаПраво

На Донеччині СБУ затримала російську агентку, яка збирала розвіддані для атак на Дружківку

Жінка потрапила у поле зору російських спецслужбістів, коли публікувала антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

На Донеччині СБУ затримала російську агентку, яка збирала розвіддані для атак на Дружківку

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ у Донецькій області, яка збирала дані для атак на Дружківку, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисниця розвідувала позиції українських військ для підготовки нових спроб рашистів прорватися на Краматорському напрямку, де тривають запеклі бої.

За матеріалами справи, агенткою виявилася продавчиня місцевого магазину. Вона потрапила у поле зору російських спецслужбістів, коли публікувала антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Фігурантка випитувала інформацію під виглядом побутових розмов з відвідувачами торговельного закладу і знімала військові колони ЗСУ із вікна свого будинку. 

Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів та логістичних складів ЗСУ, по яких росіяни готували удари керованими авіабомбами.

Також окупанти сподівалися відстежити бойові позиції української артилерії, яка стримує атаки окупантів у напрямку прифронтового міста.

Контррозвідники СБУ затримали агентку і вжили комплексних заходів для убезпечення локацій українських військ.Під час обшуку у фігурантки виявлено смартфон з анонімним чатом у месенджері, який вона використовувала для контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
