Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаПраво

Чотирьох підприємців і посадовицю РДА в Києві підозрюють у заволодінні 870 000 грн на генераторах

Управління освіти Дніпровської РДА придбало 80 дизельних генераторів для укриттів в освітніх закладах за завищеними цінами.

Чотирьох підприємців і посадовицю РДА в Києві підозрюють у заволодінні 870 000 грн на генераторах
Генератор
Фото: Нацполіція

Чотирьом підприємцям та посадовиці Управління освіти Дніпровської РДА повідомили про підозру в закупівлі генераторів для шкільних укриттів за завищеними цінами і привласненні понад 870 тисяч гривень.

Про це повідомили столична поліція та Київська міська прокуратура.                     

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами чотирьом підприємцям (ч. 4 ст. 191 КК України), які постачали генератори. Начальницю відділу Управління освіти, які організовувала закупівлю, підозрюють у пособництві заволодінню грошима (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України)", – зазначили прокурори. 

За даними слідства, організаторкою злочинної групи була директорка двох комерційних підприємств, яка залучила до схеми ще трьох підприємців та начальницю відділу управління освіти Дніпровської РДА.

Встановили, що Управління освіти Дніпровської РДА придбало 80 дизельних генераторів для укриттів в освітніх закладах за завищеними цінами. Згідно з висновками експертів, вартість придбаних генераторів завищили на 870 тисяч гривень. Один з підприємців виграв тендер, інший – підшуковував генератори на ринку, щоб поставити Управлінню освіти, ще двоє допомагали виводити отримані кошти та підписували документи.

Після отримання коштів за техніку – 3,4 млн грн, "надлишковий дохід" у сумі понад 870 тисяч гривень постачальник перевів у готівку, а потім організаторка розподілила між учасниками.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Чотирьох підприємців і посадовицю РДА в Києві підозрюють у заволодінні 870 тис грн
Фото: Полція Київщини
Чотирьох підприємців і посадовицю РДА в Києві підозрюють у заволодінні 870 тис грн

  • Нещодавно у Києві 22 посадовцям оголосили про підозри у розтраті 230 млн гривень. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.
  • Кличко назвав понад два десятки підозр столичній владі "абсурдними" і пов’язав це з підготовкою до "примарних виборів".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies