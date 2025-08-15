Чотирьох підприємців і посадовицю РДА в Києві підозрюють у заволодінні 870 000 грн на генераторах

Управління освіти Дніпровської РДА придбало 80 дизельних генераторів для укриттів в освітніх закладах за завищеними цінами.

Чотирьом підприємцям та посадовиці Управління освіти Дніпровської РДА повідомили про підозру в закупівлі генераторів для шкільних укриттів за завищеними цінами і привласненні понад 870 тисяч гривень.

Про це повідомили столична поліція та Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами чотирьом підприємцям (ч. 4 ст. 191 КК України), які постачали генератори. Начальницю відділу Управління освіти, які організовувала закупівлю, підозрюють у пособництві заволодінню грошима (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України)", – зазначили прокурори.

За даними слідства, організаторкою злочинної групи була директорка двох комерційних підприємств, яка залучила до схеми ще трьох підприємців та начальницю відділу управління освіти Дніпровської РДА.

Встановили, що Управління освіти Дніпровської РДА придбало 80 дизельних генераторів для укриттів в освітніх закладах за завищеними цінами. Згідно з висновками експертів, вартість придбаних генераторів завищили на 870 тисяч гривень. Один з підприємців виграв тендер, інший – підшуковував генератори на ринку, щоб поставити Управлінню освіти, ще двоє допомагали виводити отримані кошти та підписували документи.

Після отримання коштів за техніку – 3,4 млн грн, "надлишковий дохід" у сумі понад 870 тисяч гривень постачальник перевів у готівку, а потім організаторка розподілила між учасниками.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

