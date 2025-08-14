Довічне за гратами отримав полонений росіянин, який розстрілював цивільних під Куп'янськом

У жовтні 2024 року Сили оборони взяли його у полон під час боїв на Куп’янському напрямку.

За матеріалами СБУ довічне тюремне ув’язнення отримав полонений росіянин, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Зловмисник розстріляв двох мешканців Харківщини, які перебували на фронтовій території.

У жовтні 2024 року Сили оборони взяли його у полон під час боїв на Куп’янському напрямку. Йдеться про 21-річного російського рецидивіста Артема Кулікова, який воював на посаді стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії РФ. До лав збройних сил країни-агресора він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року прямо з Нижегородської тюрми, де відбував покарання за розбій та крадіжки.

Після нетривалої підготовки у навчальному центрі його направили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини.

Під час спроб захоплення одного із селищ Куп’янського району Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися із зони бойових дій. Як встановило розслідування, окупанти намагалися “вибити” з потерпілих інформацію про місця дислокації Сил оборони.

Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Унаслідок вогневого ураження обидва потерпілих загинули на місці.

На допиті росіянин дав викривальні покази на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала Кулікова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.