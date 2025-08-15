Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаПраво

Суд визнав необґрунтованими активи на суму 5,6 млн грн ексголови райради Рівненщини

ВАКС наклав на них арешт, суд підтвердив висновки правоохоронців і визнав їх необґрунтованими.

Суд визнав необґрунтованими активи на суму 5,6 млн грн ексголови райради Рівненщини
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на суму 5,6 млн грн, набуті колишнім головою однієї із районних рад Рівненської області.

Про це пишуть ДБР на Центр протидії корупції

Встановили, що посадовець став власником 5 земельних ділянок на Київщині, не маючи для цього законних доходів або заощаджень.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у червні 2025 року заявив позов про визнання цих активів необґрунтованими. 

ВАКС наклав на них арешт, і наразі суд підтвердив висновки правоохоронців і визнав їх необґрунтованими.

У ЦПК зазначили, що йдеться про ексдепутата і голови Млинівської райради Володимира Тутевича. 

  • Нещодавно у Сумській та Рівненській областях правоохоронці повідомили посадовцям, депутатам місцевих рад, керівникам державних і комунальних підприємств 45 підозр.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies