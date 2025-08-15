Суд визнав необґрунтованими активи на суму 5,6 млн грн ексголови райради Рівненщини

ВАКС наклав на них арешт, суд підтвердив висновки правоохоронців і визнав їх необґрунтованими.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на суму 5,6 млн грн, набуті колишнім головою однієї із районних рад Рівненської області.

Про це пишуть ДБР на Центр протидії корупції.

Встановили, що посадовець став власником 5 земельних ділянок на Київщині, не маючи для цього законних доходів або заощаджень.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у червні 2025 року заявив позов про визнання цих активів необґрунтованими.

ВАКС наклав на них арешт, і наразі суд підтвердив висновки правоохоронців і визнав їх необґрунтованими.

У ЦПК зазначили, що йдеться про ексдепутата і голови Млинівської райради Володимира Тутевича.