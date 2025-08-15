Українські прокурори працюватимуть в офісі Міжнародного кримінального суду в Києві

Українські прокурори працюватимуть в Офісі прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні.

Як повідомили у Генпрокуратурі, український кабмін ухвалив розпорядження про підписання проєкту угоди із Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо направлення персоналу.

Документ передбачає направлення українських прокурорів, які безпосередньо здійснюватимуть збір доказів і процесуальний супровід розслідувань міжнародних злочинів, скоєних країною-агресором під час збройної агресії проти України. Вони працюватимуть разом із прокурорами МКС.

Угода визначає порядок відрядження прокурорів, гарантує їхню незалежність та закріплює правовий статус. Виконання документа не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Угода передбачена статтею 44 Римського статуту МКС. Вона забезпечить постійну присутність українських прокурорів в офісі міжнародної юстиції на території нашої держави. Це дозволить значно посилити доказову базу у справах щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених країною-агресором, сприятиме захисту прав потерпілих та утвердженню принципу невідворотності покарання.

"Офіс Генерального прокурора наголошує: участь українських прокурорів у роботі Офісу МКС в Україні – це дієвий інструмент у боротьбі за справедливість та притягнення до відповідальності винних у злочинах, скоєних країною-агресором", – йдеться у повідомленні.