ДБР повідомило про підозру командиру однієї з військових частин на Чернігівщині та трьом його підлеглим офіцерам, які заробляли на незаконному оформлені виплат солдатам у фіктивному штабі.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

За даними слідства, у 2024 році командир створив “на папері” окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуваннях 14 військовослужбовців.

Насправді жодних обов’язків вони не виконували ‒ майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тис. грн за кожен “наряд”. Після отримання коштів військові передавали частину грошей командиру та його спільникам.

П’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру, що належала його сину.

Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини.

Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд. Внаслідок протиправної схеми держава зазнала збитків на понад 2 млн грн.