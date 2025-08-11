Підозру оголосили правоохоронниці, яка на смерть збила чоловіка у Черкасах

ДБР повідомило про підозру працівниці правоохоронного органу, яка на смерть збила чоловіка у Черкасах. Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.
“Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру старшій інспекторці сектору районного відділу правоохоронного органу на Черкащині, з вини якої сталася смертельна ДТП”, ‒ йдеться у повідомленні.
У січні 2025 року правоохоронниця за кермом автомобіля їхала Черкасами в темну пору доби з перевищенням дозволеної швидкості. Вона збила місцевого мешканця 1958 року народження, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.
Згідно з висновками експертів, потерпілий був напідпитку, а от у водійки ознак алкогольного та наркотичного сп’яніння не виявлено.
Фігурантці повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.