Судитимуть інспекторів Закарпатської митниці, які за $8 000 планували переправити чоловіка за кордон

Закарпатська облпрокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох інспекторів митної служби, які організували незаконне переправлення чоловіка через державний кордон України.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Організував схему інспектор Закарпатської митниці. За 8 тисяч доларів США він запропонував організувати незаконну втечу киянина до Угорщини. Допомагав йому в цьому колега та ще один цивільний спільник.

За планом, військовозобов’язаний киянин потягом прибув до Закарпаття. Через деякий час, один із підозрюваних перевіз його до лінії держкордону. Далі, дотримуючись інструкцій, киянин повинен був пішки пройти до Угорщини через лісосмугу поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці затримали митників та їх спільника-водія після передачі їм грошей.

Дії інспекторів митниці та водія-спільника залежно від скоєного кваліфіковані як незаконне переправлення через кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливим мотивом (ч. 2, 3 ст. 332 КК України).

Суд взяв підозрюваних під варту із альтернативами застав.