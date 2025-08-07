Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати
Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаПраво

Судитимуть інспекторів Закарпатської митниці, які за $8 000 планували переправити чоловіка за кордон

До суду скерували обвинувальний акт. 

Судитимуть інспекторів Закарпатської митниці, які за $8 000 планували переправити чоловіка за кордон
Затримані люди
Фото: Офіс генпрокурора

Закарпатська облпрокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох інспекторів митної служби, які організували незаконне переправлення чоловіка через державний кордон України.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. 

Організував схему інспектор Закарпатської митниці. За 8 тисяч доларів США він запропонував організувати незаконну втечу киянина до Угорщини. Допомагав йому в цьому колега та ще один цивільний спільник.

За планом, військовозобов’язаний киянин потягом прибув до Закарпаття. Через деякий час, один із підозрюваних перевіз його до лінії держкордону. Далі, дотримуючись інструкцій, киянин повинен був пішки пройти до Угорщини через лісосмугу поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці затримали митників та їх спільника-водія після передачі їм грошей. 

Дії інспекторів митниці та водія-спільника залежно від скоєного кваліфіковані як незаконне переправлення через кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливим мотивом (ч. 2, 3 ст. 332 КК України). 

Суд взяв підозрюваних під варту із альтернативами застав. 

  • У травні на Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies