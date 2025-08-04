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Повідомили про підозру шести учасникам корупційної схеми на закупівлі БПЛА та РЕБ

До суду направили клопотання, щоб помістити підозрюваного нардепа під варту з альтернативою внесення застави розміром 30 млн грн.

Повідомили про підозру шести учасникам корупційної схеми на закупівлі БПЛА та РЕБ
Викрили корупційну схему на закупівлях дронів та РЕБ
Фото: НАБУ і САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розповіли, що повідомили про підозру викритим учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ.

Про це повідомили пресслужби відомств. 

Серед підозрюваних: 

  • колишній голова Луганської обласної державної адміністрації – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • народний депутат України –  ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України; 
  • начальник міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • командир військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України;
  • директор підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова, колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка. 

Бенефіціару та директорці підприємства – виробника БПЛА також додатково інкримінували перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. За версією слідства, вони за гроші оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

Нещодавно НАБУ і САП повідомили, що викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони. 

Серед встановлених епізодів – закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. дол. США вартістю, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді «відкату» учасникам злочинної групи.

"За погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн", – зазначили у САП. 

Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.

  • Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ, яка була викрита детективами НАБУ. 
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що на час розслідування НАБУ і САП членство діючого народного депутата Олексія Кузнєцова призупинили. 
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