Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаПраво

Мешканця Закарпаття підозрюють у заволодінні 2 га землі на Драгобраті

За висновком експерта, їх вартість становить 12,5 млн гривень.

Мешканець Закарпатської області незаконно заволодів майже 2 гектарами земель неподалік підйомника на полонині Драгобрат.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За висновком експерта, їх вартість становить 12,5 млн гривень. Правоохоронці арештували земельні ділянки, щоб убезпечити від подальшої схеми перепродажу. 

Підозрюваний діяв у змові із іншим фігурантом. Він надав свої дані для розроблення технічної документації із землеустрою, підробкою якої займався спільник. Готові фіктивні документи було подано для отримання майнових прав на ці землі. 

Слідчі підтвердили, що Ясінянська селищна рада рішення про виділення земель не видавала. Наразі встановлюються усі причетні до злочинної схеми.

Дії підозрюваного кваліфіковані як шахрайство в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, пособництво у підробленні офіційного документа та його використання (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies