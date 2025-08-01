За висновком експерта, їх вартість становить 12,5 млн гривень.

Мешканець Закарпатської області незаконно заволодів майже 2 гектарами земель неподалік підйомника на полонині Драгобрат.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За висновком експерта, їх вартість становить 12,5 млн гривень. Правоохоронці арештували земельні ділянки, щоб убезпечити від подальшої схеми перепродажу.

Підозрюваний діяв у змові із іншим фігурантом. Він надав свої дані для розроблення технічної документації із землеустрою, підробкою якої займався спільник. Готові фіктивні документи було подано для отримання майнових прав на ці землі.

Слідчі підтвердили, що Ясінянська селищна рада рішення про виділення земель не видавала. Наразі встановлюються усі причетні до злочинної схеми.

Дії підозрюваного кваліфіковані як шахрайство в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, пособництво у підробленні офіційного документа та його використання (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.