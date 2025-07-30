Заступника керівника Уманської прокуратури судитимуть за незаконне отримання інвалідності

Через цю інвалідність прокурору виплатили 477 тис грн пенсії.

Заступника Уманської окружної прокуратури Черкаської області судитимуть за незаконне отримання ІІ групи інвалідності. Як повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу генпрокурора, завершено досудове розслідування.

Заступник керівника Уманської окружної прокуратури обвинувачується в тому, що він протиправно отримав ІІ групу інвалідності та незаконні виплати пенсійного забезпечення працівника прокуратури.

"Достовірно знаючи, про відсутність тяжких розладів здоров’я, оскільки 31 липня 2020 року отримав заключення лікаря загальної практики про задовільний стан здоровʼя, він цього ж дня звернувся до керівництва КП «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» з метою безпідставного отримання направлення для проходження медико-соціальної експертизи", – зазначили прокурори.

Того ж дня посадовці Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи провели усі формальності та прийняли рішення про встановлення чиновнику ІІ групи інвалідності (безтерміново). Увесь процес встановлення інвалідності прокурору у двох установах зайняв одну добу.

Після отримання виписки з акту огляду МСЕК від 31.07.2020 із відомостями про наявність ІІ групи інвалідності, чоловік подав її до Головного управління пенсійного фонду в Черкаській області, щоб оформити пенсію по інвалідності.

Встановили, що із липня 2020 року по кінець листопада 2024 прокурору виплатили 477 тис грн такої пенсії.

Під час досудового розслідування підозрюваного звільнили з посади заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Також ініціювали його звільнення з посади прокурора.

Голові Черкаської обласної МСЕК №2 , який сприяв прокурору в прискореному оформлення інвалідності також повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинувальний акт стосовно нього також скеровано до суду.