Адвоката з Дрогобича судитимуть за організацію незаконного перетину кордону та погрози судді

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо адвоката з Дрогобича, який за 16 тисяч доларів США обіцяв допомогти місцевому мешканцю виїхати до Європи. Окрім цього, він погрожував судді, яка розглядала його справу.

Про це йдеться у повідомленнях пресслужб ДБР та Офісу генпрокурора.

Обвинувальний акт направили до суду.

На початку березня чоловік звернувся до адвоката за консультацією, шукаючи способи виїзду за кордон. Правник запевнив, що зможе організувати його виїзд до Польщі, оформивши документи про нібито супровід важкохворої матері на лікування.

Оскільки матір "клієнта" не мала проблем зі здоров’ям, адвокат пообіцяв залучити необхідних осіб і підробити документи, які б підтверджували термінову потребу в лікуванні за кордоном. Це дало б підставу синові супроводжувати її до Європи. Вартість такої "послуги" становила 16 тисяч доларів США.

Адвоката затримали після отримання авансу в розмірі 5 тис. доларів у березні.

Крім цього, наприкінці минулого року адвокат у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП. Дрогобицький суд визнав його винним і призначив покарання – штраф у розмірі 17 тис. грн із позбавленням водійських прав на один рік. Вважаючи рішення несправедливим, чоловік почав погрожувати судді, яка винесла вирок, надсилаючи їй повідомлення з погрозами та нецензурною лексикою.

Адвоката звинувачують в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України) та погрози вбивством судді (ч. 1 ст. 377 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.