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На Львівщині судитимуть зловмисниць, які незаконно ввезли сотні тисяч “вейпів” з Китаю

Електронні цигарки ввозили взагалі без акцизу, або з підробленими акцизними марками. Спільниці зберігали їх на складах у Львові з метою подальшої реалізації. 

На Львівщині судитимуть зловмисниць, які незаконно ввезли сотні тисяч “вейпів” з Китаю
Фото: depositphotos.com

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду справу щодо організованої групи, яка налагодила масштабну незаконну схему зі збуту та ввезення до України електронних цигарок з Китаю, йдеться у пресрелізі.

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За даними слідства, електронні цигарки одноразового використання з рідиною усередині завозили оптом з Китайської Народної Республіки. Вони були або взагалі без акцизу, або з підробленими акцизними марками. Спільниці зберігали їх на складах у Львові з метою подальшої реалізації. 

Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 200 тис одиниць продукції, спецобладнання для підроблення маркування та інші речові докази.

До групи входили троє жінок, яким раніше прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України. 

“Варто зазначити, що поширення подібної продукції, не перевіреної у встановленому порядку, створює серйозні ризики для здоров’я громадян, оскільки її склад та безпечність залишаються невідомими”, ‒ додали у прокуратурі.

Досудове розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу служби безпеки України.
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