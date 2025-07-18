У Львові ексвикладача університету підозрюють в організації виїзду військовозобов’язаного

У Львові затримали колишнього викладача університету, якого підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаного чоловіка за кордон.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та затримано колишнього викладача одного з університетів Львова", – йдеться у повідомленні.

Затриманий за 18 000 доларів США запропонував організувати незаконне переправлення мешканця Дрогобиччини через держкордон. Згідно з обіцяними документами, чоловік нібито мав проходити дипломатичну службу в одній з міжнародних організацій. Це дозволило б йому безперешкодно залишити територію України під час воєнного стану.

Задокументували факт одержання частини коштів – 9 000 доларів США.

Колишньому викладачу повідомили про підозру. На даний час готують клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Фото: Львівська обласна прокуратура задокументовано передачу частини грошей