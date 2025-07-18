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У Львові ексвикладача університету підозрюють в організації виїзду військовозобов’язаного

Вартість такої "послуги" становила 18 тисяч доларів.

У Львові ексвикладача університету підозрюють в організації виїзду військовозобов’язаного
У Львові затримали ексвикладача
Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові затримали колишнього викладача університету, якого підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаного чоловіка за кордон.

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Про це інформує Львівська обласна прокуратура. 

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та затримано колишнього викладача одного з університетів Львова", – йдеться у повідомленні. 

Затриманий за 18 000 доларів США запропонував організувати незаконне переправлення мешканця Дрогобиччини через держкордон. Згідно з обіцяними документами, чоловік нібито мав проходити дипломатичну службу в одній з міжнародних організацій. Це дозволило б йому безперешкодно залишити територію України під час воєнного стану.

Задокументували факт одержання частини коштів – 9 000 доларів США. 

Колишньому викладачу повідомили про підозру. На даний час готують клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

задокументовано передачу частини грошей
Фото: Львівська обласна прокуратура
задокументовано передачу частини грошей

  • У Запоріжжі викрили ректора приватного університету та вісьмох його колег, які за гроші зарахували до аспірантури майже 3000 військовозобов’язаних.
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