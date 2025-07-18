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Унаслідок атаки росіян є влучання 18 дронів у п'яти локаціях

11 дронів збили, ще шість – локаційно втрачені. 

У ніч на п'ятницю російська армія атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог бив з території Росії, з напрямків Міллерово і Приморсько-Ахтарськ. За даними Повітряних сил, 29 з 35 дронів – це "шахеди".

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Збити вдалося 11 ударних дронів на півночі і сході країни, ще шість – локаційно втрачені. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни", – розповіли в Повітряних силах. 

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Відбиття атаки

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
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