Посадовця Міноборони підозрюють у розкраданні грошей на ремонті бронетранспортерів

У організації оборудки підозрюють очільника групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні України.

Викрили посадовця Міноборони у розкраданні грошей на ремонті бронехетніки

Правоохоронці повідомили про викриття посадовця Міноборони, який розкрадав гроші на ремонті бронетранспортерів. Йдеться про 5,4 млн гривень.

Про це розповіли у Національній поліції та СБУ.

"Начальника групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні, 54-річного мешканця Івано-Франківська, викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з працівниками Служби безпеки України за сприяння Міністра оборони України", – йдеться у повідомленні поліції.

До схеми посадовець залучив керівника місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. Відповідно до укладеної у 2023 році угоди, підрядники зобов’язувались відновити боєздатність БТРів для подальшого виконання завдань на фронті.

Після ремонту посадовець військового представництва мав перевірити стан відновленої військової техніки. Попри те, що фірма-підрядник не повністю виконала ремонтні роботи на суму понад 5,4 млн гривень, очільник групи контролю якості підписав акти про їх завершення, тому гроші підряднику перерахували.

Під час досудового розслідування інженерно-технічна судова експертиза підтвердила, що бронетехніка і далі перебуває у несправному стані.

Наразі посадовця Міноборони підозрюють за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Вирішують питання додаткової кваліфікації його злочинів за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.