Чи заборонять дистанційне навчання в Україні? В уряді пояснили, що означатиме скасування наказу

Цей наказ обмежував права школярів на освіту, і його скасування не призведе до заборони на дистанційні заняття.

В Україні не планують скасовувати можливості здобувати шкільну освіту дистанційно. Ліквідація наказу №1112 не означає, що дітей позбавлять онлайн-уроків.

В.о. віцепрем'єр-міністра з питань інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що безпека дітей залишається пріоритетом, тож навчання в офлайні буде можливим лише за умови гарантій безпеки життя учнів.

"Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено Наказом. Саме через ці положення Наказ № 1112 буде скасовано", – сказав він.

Федоров додав, що для того, аби учні могли здобувати офлайн-освіту, будують підземні школи і сучасні укриття. Він вважає, що повернення дітей до безпечного очного навчання необхідне, як і подолання освітніх втрат через пандемію і війну.

Раніше з критикою наказу виступали українські освітяни. Зокрема, через те, що дітям обмежували кількість предметів, доступних до дистанційного вивчення.



