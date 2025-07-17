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У СБУ повідомили про затримання агентки, яка готувала ракетну атаку ворога по Харківській мерії

Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва.

У СБУ повідомили про затримання агентки, яка готувала ракетну атаку ворога по Харківській мерії
Затримана російська інформаторка
Фото: СБУ

У СБУ повідомили, що контррозвідка затримала ще одну коригувальницю російських ударів по Харкову.

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Як зазначили у спецслужбі, жінка готувала новий удар рашистів по локації одного з підрозділів міськради. 

"Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки", – повідомили у СБУ. 

Агенткою РФ виявилася 45-річна місцева безробітна. Окупанти завербували її через Телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі.

Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони.

Зв’язок з російськими спецслужбістами вона підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів.

Жінку затримали за місцем проживання. 

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затримана перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто такий Сергій Лебедєв

  • Ще у 2023 році на Миколаївщині провели спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ. Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року.
  • Координати українських об’єктів російські інформатори передавали до ФСБ через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який працює на російські "РИА новости".
  • Лебедєв виконував завдання ФСБ за декількома напрямками. Зокрема, це збір розвідданих про Сили оборони та коригування повітряних атак Росії на цивільну інфраструктуру України.
  • Одночасно Лебедєв брав активну участь у підготовці замовних сюжетів для кремлівських телеканалів, де поширював фейки про Сили оборони та ситуацію на фронті.
  • У липні минулого року український суд заочно призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна Сергію Лебедєву. 
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