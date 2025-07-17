У СБУ повідомили про затримання агентки, яка готувала ракетну атаку ворога по Харківській мерії

Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва.

У СБУ повідомили, що контррозвідка затримала ще одну коригувальницю російських ударів по Харкову.

Як зазначили у спецслужбі, жінка готувала новий удар рашистів по локації одного з підрозділів міськради.

"Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки", – повідомили у СБУ.

Агенткою РФ виявилася 45-річна місцева безробітна. Окупанти завербували її через Телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі.

Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони.

Зв’язок з російськими спецслужбістами вона підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів.

Жінку затримали за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затримана перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові затримали ще одного російського інформатора. Ним виявився колишній актор місцевого театру для дітей та юнацтва, який на замовлення росіян коригував повітряні атаки по місту.

Хто такий Сергій Лебедєв