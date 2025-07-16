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​Колишній актор дитячого театру коригував удари росіян по Харкову, - СБУ

Інформацію чоловік передавав ФСБ через "зв’язкового", з яким колись учився на акторському факультеті.

​Колишній актор дитячого театру коригував удари росіян по Харкову, - СБУ

У Харкові затримали ще одного російського інформатора. Ним виявився колишній актор місцевого театру для дітей та юнацтва, який на замовлення росіян коригував повітряні атаки по місту.

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні пункти дислокації Сил оборони України.

"Щоб зібрати координати, 61-річний фігурант фіксував на смартфон пункти базування українських захисників під виглядом прогулянок містом та його околицями. Під час розвідвилазок він фотографував та позначав на гугл-картах будівлі, в яких, на його думку, міг перебувати особовий склад Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Інформацію чоловік передавав російським спецслужбістам через "зв’язкового" - свого знайомого з Росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті. Для конспірації вони створили анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ затримали зрадника на початковому етапі його розвідактивності. У нього вилучили телефон, який він використовував для прихованої фіксації потенційних "цілей" та координації своїх дій з окупантами.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 
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