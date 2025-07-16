​Колишній актор дитячого театру коригував удари росіян по Харкову, - СБУ

У Харкові затримали ще одного російського інформатора. Ним виявився колишній актор місцевого театру для дітей та юнацтва, який на замовлення росіян коригував повітряні атаки по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні пункти дислокації Сил оборони України.

"Щоб зібрати координати, 61-річний фігурант фіксував на смартфон пункти базування українських захисників під виглядом прогулянок містом та його околицями. Під час розвідвилазок він фотографував та позначав на гугл-картах будівлі, в яких, на його думку, міг перебувати особовий склад Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Інформацію чоловік передавав російським спецслужбістам через "зв’язкового" - свого знайомого з Росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті. Для конспірації вони створили анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ затримали зрадника на початковому етапі його розвідактивності. У нього вилучили телефон, який він використовував для прихованої фіксації потенційних "цілей" та координації своїх дій з окупантами.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.