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Восьмеро людей дістали поранень учора внаслідок ударів ворога по Херсону і області

Росіяни вкотре атакували цивільні об'єкти. 

Восьмеро людей дістали поранень учора внаслідок ударів ворога по Херсону і області
Фото: Вікіпедія

У Херсонській області учора внаслідок російських ударів поранені вісім людей. Усі – в громаді обласного центру.

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Загалом під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Антонівка, Незламне, Кізомис, Чорнобаївка, Черешеньки, Велетенське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Благодатне, Олександрівка, Приозерне, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Придніпровське, Знам'янка, Новодмитрівка, Клапая, Ромашкове, Берегове, Берислав, Осокорівка, Новорайськ, Костирка, Сагайдачне, Дудчани, Золота Балка, Гаврилівка, Зарічне, Іванівка, Козацьке, Львове, Милове, Понятівка, Токарівка та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруди, гараж та приватні автомобілі", – сказав він.

Очільник адміністрації додав, що вночі Сили протиповітряної оборони збили над областю один дрон Shahed-131/136.

Керівник херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько уточнив, що ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади.

"Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Комишани, Приозерне, Придніпровське та Антонівка. Зокрема, пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної та цивільної інфраструктури – багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі, гараж", – сказав він. 
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