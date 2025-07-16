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Окупанти вбили мирного мешканця Сумщини

Також у області були пошкоджені будинки.

15 листопада російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Сумської області.

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Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Після 15:00 ворог з артилерії обстріляв околиці Великописарівської громади, внаслідок чого загинув 50-річний місцевий мешканець.

Згодом російські окупанти атакували Битицький старостат Сумської громади, були пошкоджені близько 6 будинків. Люди, на щастя, не постраждали.

Крім того, ввечері армія РФ атакувала село у Краснопільській громаді. Там триває ліквідація пожежі, наслідки атаки зʼясовуються.
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