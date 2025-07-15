Глава МЗС Франції приїде до Києва 21 липня

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив, що відвідає Київ у понеділок, 21 липня, щоб засвідчити підтримку України з боку Франції.

Про це він повідомив журналістам у Брюсселі під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, передає Le Monde.

«Президент Путін має визнати очевидне: він зайшов занадто далеко і перебуває в глухому куті. Він має припинити вогонь», — заявив Барро.

За його словами, російські війська майже не просуваються на фронті, а економіка РФ «виснажена».

Міністр також привітав рішення ЄС про нові санкції проти низки російських посадовців, серед яких — особи, причетні, зокрема, до дезінформаційних кампаній у Франції та інших країнах Європи.