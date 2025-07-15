Глава МЗС Франції приїде до Києва 21 липня

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив, що відвідає Київ у понеділок, 21 липня, щоб засвідчити підтримку України з боку Франції.
Про це він повідомив журналістам у Брюсселі під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, передає Le Monde.
«Президент Путін має визнати очевидне: він зайшов занадто далеко і перебуває в глухому куті. Він має припинити вогонь», — заявив Барро.
За його словами, російські війська майже не просуваються на фронті, а економіка РФ «виснажена».
Міністр також привітав рішення ЄС про нові санкції проти низки російських посадовців, серед яких — особи, причетні, зокрема, до дезінформаційних кампаній у Франції та інших країнах Європи.
- Під час недавньої промови у британському парламенті президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна та Сполучене Королівство "ніколи не покинуть Україну і не погодяться на те, що сила - це правильно".
- Стармер і Макрон також домовилися, що Париж стане новою штаб-квартирою “коаліції охочих”, а після перших 12 місяців її буде переміщено до Лондона.