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Міноборони запускає програму K4 для розвитку військових ШІ-стартапів

Вдберуть до 10 команд, серед яких чотири отримають гранти по $50 000.

Міноборони запускає програму K4 для розвитку військових ШІ-стартапів
ШІ
Фото: Adobe Stock

Міністерство оборони України оголосило старт програми K4 Startup Studio. Вона спрямована на створення технологічних рішень на основі штучного інтелекту для оборонної сфери. 

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Про це йдеться на сайті міністерства.

Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що Україна вже має приклади успішного бойового застосування ШІ, а мета програми – посилити технологічну перевагу на полі бою.

У програмі визначили 4 ключові напрямки (челенджі) відповідно до потреб війська. Команди можуть подавати як рішення за цими напрямками, так і власні ідеї. 

До участі відберуть до 10 команд, серед яких чотири отримають гранти по $50 000. Відбір здійснює Грантовий комітет, до складу якого входять військові експерти та потенційні користувачі розробок.

Програма включає чотиримісячну фазу розвитку з менторством, бойовим тестуванням і зворотним зв’язком від військових. Далі – 6 місяців індивідуального супроводу з фокусом на залучення інвестицій або укладання контракту з державою.

Міноборони зазначає, що модель K4 Startup Studio базується на принципах міжнародних акселераторів. Стартапи отримують прямий контакт з кінцевим користувачем, а інвестори – швидкий доступ до рішень, перевірених у бойових умовах.

Заявки на участь приймають до 15 серпня.

  • Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу, повідомив у травні глава Мінцифри Михайло Федоров. 
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