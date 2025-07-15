У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
ГоловнаЕкономікаДержава

Міненерго: найбільших втрат через російські атаки зазнали об’єкти тепло- та гідрогенерації

Наразі енергосистема України збалансована, ремонт генерації триває за графіком.

Міненерго: найбільших втрат через російські атаки зазнали об’єкти тепло- та гідрогенерації
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Найбільших втрат через атаки Росії зазнали об’єкти тепло- та гідрогенерації. Наразі понад 50% пошкодженої генерації вже відновили.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Він зазначив, що енергосистема України наразі працює стабільно, ремонтні роботи з відновлення пошкоджених об'єктів генерації тривають відповідно до плану, а підготовка до опалювального сезону здійснюється згідно з графіками.

За словами Колісника, є достатньо генеруючих потужностей для покриття споживання, оскільки зараз підвищується температура повітря і відповідно зростає споживання електроенергії. Посадовець закликав українців раціонально використовувати електроенергію в години пікового навантаження – вранці та ввечері.

За словами заступника міністра, ризики введення графіків відключень пов’язані лише з потенційними новими масованими обстрілами енергооб’єктів з боку Росії.

У контексті підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років заступник міністра поінформував, що закачування газу до підземних сховищ відбувається за графіком і наразі у півтора раза перевищує минулорічні темпи.

Також, за словами заступника міністра, Україна матиме необхідні резерви вугілля та ядерного палива.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies