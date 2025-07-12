Тарифи Трампа працюють: митний прибуток сягнув 100 млрд доларів за рік

Вперше у XXI столітті держава отримує близько 5% надходжень коштів саме з митниці.

Міністерство фінансів США у п'ятницю представило звіт, відповідно до якого прибутки країни від митних тарифів вперше за всю історію сягнули понад 100 мільярдів доларів в межах фіскального року.

Як пише Reuters, завдяки цьому у червні Сполучені Штати мали неочікуваний профіцит бюджету аж на 27 мільярдів доларів. Майже всю цю суму було отримано саме з митниці, яка наростила надходження у чотири рази.

Таким чином тарифи вийшли на чисте четверте місце за обсягом генерування коштів для бюджету і вперше у XXI столітті їхня частка від загальних бюджетних прибутків склала майже 5% - хоча історично завжди трималася в діапазоні близько 2%.

Президент США Дональд Трамп неодноразово стверджував, що вважає мита джерелом надприбутків для країни і обіцяє ще більш ефектні результати після 1 серпня, коли набудуть чинності його "тарифи звільнення Америки". Економісти вказують на те, що насправді більше платити доводиться не іноземцям, а американським імпортерам та простим споживачам.