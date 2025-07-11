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Україна посилює співпрацю з МАГАТЕ в енергетичному відновленні країни

Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України підписали на полях Конференції з питань відновлення України.

Україна посилює співпрацю з МАГАТЕ в енергетичному відновленні країни
Рафаель Гроссі, Володимир Зеленський та Герман Галущенко
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Міністр енергетики Герман Галущенко та Рафаель Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України.

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що документ підписали на полях Конференції з питань відновлення України, яка триває в Римі, в присутності президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив на тому, що захист інфраструктури атомної енергетики є критично важливим для стійкості та безпеки України.

У меморандумі, зокрема, йдеться про те, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС

Також у документі закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні.

  • Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії від продажу їй обладнання для двох блоків Хмельницької АЕС, продовжує займатися проєктом і сподівається на активну участь у цьому МАГАТЕ.
  • Нагадаємо, що у квітні цього року віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що реактори болгарської АЕС «Белене» не будуть продавати Україні. За його словами, країна розвиватиме свою енергетику на тлі здорожчання електроенергії у світі.
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