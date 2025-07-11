Україна посилює співпрацю з МАГАТЕ в енергетичному відновленні країни

Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України підписали на полях Конференції з питань відновлення України.

Міністр енергетики Герман Галущенко та Рафаель Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що документ підписали на полях Конференції з питань відновлення України, яка триває в Римі, в присутності президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив на тому, що захист інфраструктури атомної енергетики є критично важливим для стійкості та безпеки України.

У меморандумі, зокрема, йдеться про те, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС.

Також у документі закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні.