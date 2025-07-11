Україна посилює співпрацю з МАГАТЕ в енергетичному відновленні країни

Міністр енергетики Герман Галущенко та Рафаель Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
Зазначається, що документ підписали на полях Конференції з питань відновлення України, яка триває в Римі, в присутності президента України Володимира Зеленського.
Глава держави наголосив на тому, що захист інфраструктури атомної енергетики є критично важливим для стійкості та безпеки України.
У меморандумі, зокрема, йдеться про те, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС.
Також у документі закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії від продажу їй обладнання для двох блоків Хмельницької АЕС, продовжує займатися проєктом і сподівається на активну участь у цьому МАГАТЕ.
- Нагадаємо, що у квітні цього року віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що реактори болгарської АЕС «Белене» не будуть продавати Україні. За його словами, країна розвиватиме свою енергетику на тлі здорожчання електроенергії у світі.